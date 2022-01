Demolição aconteceu nesta tarde e foi realizada pela Prefeitura do Rio - Prefeitura do Rio / Divulgação

Publicado 26/01/2022 16:28

Rio - A prefeitura demoliu, com apoio do Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado (Gaeco), na tarde desta quarta-feira (26), ao todo, 20 imóveis irregulares (sendo 19 comerciais e um destinado a depósito de materiais) na comunidade Terreirão, no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste da cidade.

De acordo com o órgão, eles ocupavam lotes particulares e área pública, atingindo ainda parte de área de preservação ambiental. Essa foi a sexta ação realizada este ano para reprimir esse tipo de atividade financeira em territórios que tem a criminalidade controlada por milicianos.

Na operação, ainda foram desfeitas 109 ligações clandestinas de energia e duas de água, além de mais de cinco toneladas de resíduos recolhidos. A Secretaria de Assistência Social realizou oito abordagens e fez um acolhimento.

A ação também contou com a participação da Guarda Municipal, da Secretaria de Conservação, da Secretaria de Assistência Social, da Light, da Cedae e de policiais militares do Comando de Polícia Ambiental (CPAm).