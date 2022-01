Ônibus colidiu com uma casa na Rua Dr. Garnier, no Rocha - Reprodução

Publicado 26/01/2022 17:09 | Atualizado 26/01/2022 18:00

Rio - Ônibus se choca com um poste e invade uma casa na Rua Dr. Garnier, no Rocha, Zona Norte do Rio. O caso aconteceu aconteceu por volta das 13h desta quarta-feira (26), próximo ao Quartel de Triagem do Exército. Policiais militares do 3º BPM (Méier) foram acionados e informaram que uma passageira ficou ferida. De acordo com os bombeiros, a vítima é uma mulher grávida, mas não divulgaram informações quanto à gravidade dos ferimentos.

Uma equipe do Quartel de Benfica foi encaminhada ao local e a vítima foi levada para o Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro da cidade. Uma equipe da Light também foi enviada para verificar a fiação do poste atingido.

O caso foi registrado na 25ª DP (Engenho Novo). Um vídeo mostra como ficou a situação do ônibus e da casa. CONFIRA: