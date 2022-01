Rosimery de Freitas Dario morreu um dia após fazer hidrolipo - Reprodução TV Globo

Rosimery de Freitas Dario morreu um dia após fazer hidrolipoReprodução TV Globo

Publicado 26/01/2022 16:33

Rio - O médico Ronald Renti da Rocha, responsável por realizar uma hidrolipo na empresária Rosimery de Freitas Dario, de 50 anos, que morreu na terça-feira, menos de 24 horas após o procedimento, já havia sido denunciado por outras duas pacientes que fizeram intervenções estéticas com o profissional. Os registros foram feitos pela Polícia Civil.

A 59ª DP (Caxias) está investigando as causas da morte da empresária.



Em março de 2018, uma mulher procurou a Delegacia de Atendimento a Mulher (Deam) de Caxias para relatar que sofreu uma inflamação na barriga após fazer uma hidrolipo com o profissional. O procedimento foi feito na Clínica Cemear, a mesma onde Rosimery foi atendida.



Segundo a paciente, logo depois de realizar a cirurgia, ela sentiu fortes dores, resultando em inflamação, inchaço e vermelhidão na região.



O outro caso aconteceu em 2015, também em Duque de Caxias, quando uma outra mulher buscou os serviços de Rocha para tratar de rugas no rosto. Em depoimento, a paciente disse que fez aplicação de metacrilato e que segundo depois ao início do procedimento já começou a ter reações.



A mulher narrou ter se sentido muito mal e que chegou a perder os sentidos em um primeiro momento. Em seguida, ela teve vermelhidão e inchaço no rosto, que evoluiu para uma necrose , que chegou a abrir um buraco no rosto, onde expunha até os dentes da paciente.