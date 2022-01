Homem é morto por milicianos em Seropédica, na Baixada Fluminense - Reprodução/Redes sociais

Publicado 26/01/2022 17:43

Rio - Um homem foi morto com vários tiros, dentro de um veículo, no Km 39, em Seropédica, na Baixada Fluminense, após um ataque de milicianos que atuam na região. Outras duas pessoas ficaram feridas na ação. Segundo informações preliminares, os feridos estariam na região extorquindo comércios a mando do miliciano Tandera. A região é tomada por um dos principais milicianos do Estado, Luiz Antônio da Silva Braga, o Zinho, chefe das atividades criminosas dos paramilitares na Zona Oeste do Rio e na Baixada Fluminense. O atentado seria uma repreensão aos criminosos, prática comum entre os grupos.



De acordo com a Polícia Militar, policiais do 24ºBPM (Queimados) estavam em patrulhamento pelo bairro Campo Lindo, no município de Seropédica, quando foram informados por pedestres sobre disparos de arma de fogo ocorrendo na região. Chegando ao ponto indicado, a equipe policial foi informada sobre três feridos - um estava em óbito no local, o segundo ferido foi socorrido ao Posto de Saúde do bairro e um terceiro foi socorrido para a UPA de Queimados. Não há informações sobre o estado de saúde da dupla até o momento.

No início de janeiro, a Polícia Civil prendeu Jairo Batista Freire, um dos principais responsáveis por promover episódios de guerra entre milicianos rivais em Seropédica . Com base nas investigações da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) e Delegacia de Repressão aos Crimes Contra Propriedade Imaterial (DRCPIM), Jairo era um dos homens de confiança de Zinho.

A ocorrência está em andamento.