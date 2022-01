Jairo Batista Freire aparece armado em diversas imagens - Divulgação

Publicado 03/01/2022 12:25 | Atualizado 03/01/2022 12:42

Rio - Apontado pela Polícia Civil como um dos principais responsáveis por promover episódios de guerra entre milicianos rivais, Jairo Batista Freire foi preso, na manhã desta segunda-feira, por agentes da Delegacia de Repressão as Ações Criminosas Organizadas (Draco) e Delegacia de Repressão aos Crimes Contra Propriedade Imaterial (DRCPIM), em Seropédica, na Baixada Fluminense.

Jairo aparece em diversos vídeos que circularam nas redes sociais onde dezenas de homens com roupas tácticas e armamento de grosso calibre, festejam o ataque no território do grupo rival Divulgação

De acordo com as investigações, Jairo é um dos homens de confiança de um dos principais milicianos do estado, Luiz Antônio da Silva Braga, o Zinho, chefe das atividades criminosas dos paramilitares na Zona Oeste do Rio e na Baixada Fluminense.Ele seria o responsável por invadir áreas controladas por rivais, na tentativa de expandir os domínios do clã dos Braga. As investidas geraram diversos confrontos nos últimos meses, tanto na Zona Oeste quanto na Baixada, deixando moradores assustados.O suspeito foi identificado pelos policiais como o homem que gravou um vídeo provocando Danilo Dias Lima, o Tandera, e seu irmão Delso Lima Neto, líderes do grupo rival. Vestido de preto e armado de fuzil, ele diz que uma sapatilha rosa encontrada na mata durante uma das invasões ao território rival pertence aos irmãos Lima. Acompanhado de um comparsa, ele ainda xinga os inimigos e afirma que o bonde de "fuzileiros" está indo buscá-los.Em outra imagem, Jairo aparece com mais oito comparsas fortemente armados. Ele afirma ser do bonde do Zinho e intitula ele e os colegas como fuzileiros navais. Ele ainda faz referência a Carlos Alexandre da Silva Braga, o Carlinhos Três Pontes ou CL, irmão de Zinho, morto durante uma ação policial em abril de 2017.Na casa de Jairo, local onde o mesmo foi capturado, em Seropédica, os agentes encontraram um relógio que apareceu nas imagens divulgadas logo após a guerra entre os milicianos, o que possibilitou, entre outras análises, a plena identificação do mesmo. Ainda foram apreendidos arma, munições e celulares.