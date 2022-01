Vídeo foi gravado na Rua Itapiru, Rio Comprido, na Zona Norte - Reprodução

Publicado 26/01/2022 22:47

Rio - A polícia encontrou os dois cães que foram abandonados na Rua Itapiru, no Rio Comprido, na última terça-feira (25). Segundo informações, um policial ligou para o vereador Luiz ramos Filho, presidente da comissão de defesa dos animais, que está providenciando a remoção dos bichos. Duas mulheres foram gravadas deixando os animais. As responsáveis, ainda não identificadas, são suspeitas de terem cometido o crime de maus-tratos contra animais.

"Estamos vendo para qual lar temporário eles vão, até que sejam adotados por alguém de bom coração - diferente daquelas senhoras que os abandonaram. Agora ainda temos que descobrir o paradeiro delas, para que sejam punidas, porque abandonar animal é crime e essa maldade nao pode ficar impune", disse Ramos Filho.

A gravação, que foi feita por Felipe Estevam de Mello, um comerciante local, mostra as duas mulheres parando o carro e tirando os cachorros. Um estava no banco de trás e outro no porta-malas. Também é possível ver uma criança presenciando a ação. De acordo com a testemunha, ainda havia outra dentro do veículo.

"Temos muito problemas com lixo na região. Então, comecei a gravar porque achei que elas fossem jogar lixo na rua. Mas quando eu vi elas pegando os cachorros e pedindo para as duas crianças ficarem no carro, eu percebi o que estava acontecendo... É muita maldade", disse.

As imagens mostram ainda o automóvel acelerando e os cães correndo atrás. Porém, Felipe disse que logo depois os animais retornaram ao local. "Depois eles voltaram e ficaram durante a tarde. A gente deu água e ração pra eles. Mas eles não estão mais por aqui. Hoje (26) até procuramos por perto, mas não estão mais. Acho que podem até estar procurando a dona", disse o comerciante.

A Polícia Civil informou que está em busca de informações e imagens de câmeras de segurança que ajudem na identificação da autoria do crime. O delegado Mário Jorge Ribeiro, responsável pelo caso, comentou sobre o andamento.