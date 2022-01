Vítima tentou desarmar o cliente, mas foi atingida por quatro disparos - Reprodução

Publicado 27/01/2022 11:55 | Atualizado 27/01/2022 13:30

Rio - Uma advogada precisou entrar em luta corporal com um cliente, na tarde desta quarta-feira (26), após ser ameaçada com uma arma, dentro do seu próprio escritório, no Shopping 28, no Centro de Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense. Apesar de tentar impedir o homem, Nayara Gilda Gomes, de 27 anos, acabou sendo atingida por quatro disparos.



Câmeras de segurança do local filmaram toda a ação, que durou pouco mais de um minuto. As imagens mostram o cliente entrando no escritório com uma sacola, que ele coloca sobre uma bancada. Em seguida, retira a arma e a aponta para a vítima, que se assusta e pergunta se ele "está maluco". O vídeo mostra que Nayara se levanta e vai em direção ao agressor para desarmá-lo, dando início a uma luta corporal. Durante a briga, ela chega a ficar na beira de uma escada e grita por socorro diversas vezes. Confira as imagens.

Advogada entre em luta corporal com cliente após ser ameaçada com arma. #ODia



De acordo com o programa Segurança Presente, agentes foram acionados por pessoas que passavam no local. Ao chegarem no estabelecimento, os policiais encontraram o criminoso com a arma na mão. O homem foi levado para a 134ª DP (Campos) onde ficou preso por tentativa de homicídio. A arma usada por ele foi apreendida. A advogada foi levada para um hospital particular do município e seu estado de saúde é estável.Em um vídeo feito pela vítima horas após o crime, ela conta, ainda na unidade de saúde, que um dos pulmões foi atingido e que uma bala ficou alojada no tórax. Além disso, ela precisou ter um dedo reconstruído e teve as duas mãos baleadas. A vítima disse que não corre risco de vida, mas que os médicos aguardam uma evolução para saber se há infecção e se será necessário colocar um dreno no pulmão, que está com sangramento, por conta dos estilhaços.Nayara conta que o crime foi motivado porque o cliente, identificado por ela como Diego Dourado, não queria pagar os R$160 mil dos honorários de um processo de inventário. Por conta disso, a advogada recorreu à Justiça para ter seu pagamento garantido. Segundo ela, no fim do ano passado, o homem chegou a tentar revogar sua procuração para não precisar fazer o pagamento e não foi mais visto pela advogada."Ele tem alguns processos comigo e um é um processo de inventário, que está sendo finalizado. Esse processo de inventário é um valor muito alto. (...) Ele está me devendo em torno de R$160 mil e em dezembro do ano passado, ele tentou revogar a minha procuração, na tentativa de não me pagar. Eu entrei no processo e pedi para o juiz destacar meus honorários quando saísse o formal de partilha. Depois disso, ele sumiu. Hoje, ele apareceu no meu escritório provisório e na hora que ele chegou, falou assim: "vim revogar a procuração"", contou a advogada.A vítima também desmentiu boatos que circularam nas redes sociais que diziam que o crime havia sido cometido por um ex-marido e depois afirmava que o atirador era um cliente que havia perdido um processo e teria tentado se vingar. "Estão falando que foi meu ex-marido que tentou me matar, estão falando que eu perdi o processo do 'cara' e por isso o 'cara' veio se vingar. Não foi nada disso. Eu sempre agi com muita seriedade no meu trabalho, nunca peguei um real de ninguém, sempre fui muito honesta."Em nota, a 12ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional do Estado do Rio informou que designou, por meio da Comissão de Prerrogativas, o doutor Glaidemir Resende para acompanhar as investigações do caso na Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Campos dos Goytacazes. "Reforçamos que a OAB sempre se posicionará no sentido de exercer sua missão de defender as prerrogativas dos advogados e o essencial direito do exercício inviolável de nossa profissão", concluiu a OAB de Campos.