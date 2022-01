Vídeo foi gravado na Rua Itapiru, Rio Comprido, na Zona Norte - Reprodução

Publicado 27/01/2022 14:39 | Atualizado 27/01/2022 16:34

Rio - Policiais da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA) identificaram, nesta quinta-feira (27/01), as duas responsáveis pelo abandono de dois cães na Rua Itapiru, Rio Comprido, Zona Norte do Rio. As autoras são uma mulher, de 44 anos, e sua filha adolescente, 15 anos, ambas colombianas. A identificação foi feita por análise de imagens de câmeras de segurança na região.



As duas foram encaminhadas à DPMA para prestar esclarecimentos. Além delas, os cães foram levados para fazer exames periciais. Os animais foram encontrados com as autoras. Eles serão encaminhados para acolhimento, tratamento veterinário e adoção.

Abandono

O comerciante Felipe Estevam de Mello filmou o abandono feito pela mãe e a filha adolescente . O vídeo se espalhou pelas redes sociais, causando forte comoção. Nele, é possível visualizar as duas retirando os dois cães do carro. Um estava no porta-malas e o outro no banco de trás. Em seguida, elas entram no veículo e saem do local. Os animais tentam correr atrás do carro, mas não conseguiram alcançá-lo.

Felipe de Mello afirmou que ainda havia duas crianças presentes no automóvel. Também disse que os cachorros voltaram ao local do abandono e receberam alimentação. No dia seguinte, os cães não estavam mais lá.