Movimentação na praia do Leblon, zona Sul do Rio, nesta quinta-feiraFabio Costa

Publicado 28/01/2022 06:13 | Atualizado 28/01/2022 06:55

Rio - Após atingir a máxima de 40ºC, nesta quinta-feira, a previsão é de que os termômetros registrem temperaturas levemente mais baixas nesta sexta-feira. A cidade do Rio pode ter pancadas de chuva isoladas de intensidade moderada a forte a partir da tarde, podendo vir acompanhadas de raios e rajadas de vento moderado a forte (de 51,9 km/h até 76 km/h). A máxima será de 35°C e a mínima de 22°C.

A sensação térmica ontem na cidade chegou a 48ºC, registrada às 13h30, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio.

Calor e chuva no fim da tarde

Nesta quinta, com as temperaturas altas, as praias da Zona Sul ficaram movimentadas. No Leblon, Zona Sul do Rio, as areias estava cheias de banhistas aproveitando o verão carioca.

No fim da tarde, choveu em alguns bairros da cidade como: Todos Os Santos, Madureira , Tanque, Anchieta, Irajá, Quintino, Lins.

Em Piedade e no Méier, na Zona Norte, moradores relataram chuva de granizo. "Surreal, choveu granizo aqui em Piedade", disse uma moradora nas redes sociais. "Vi pequenos pedaços de gelo no chão aqui no Méier", disse outra.