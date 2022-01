Fuzil apreendido nas primeiras horas de operação da PM em Acari, nesta sexta - Divulgação

Publicado 28/01/2022 07:30 | Atualizado 28/01/2022 07:46

Rio - Uma troca de tiros deixou um suspeito ferido, em Acari, Zona Norte do Rio, na manhã desta sexta-feira. A região é alvo de uma operação de policiais do 41ºBPM (Irajá), de batalhões subordinados ao 2º Comando de Policiamento de Área e do Batalhão de Ações com Cães (BAC). Segundo a PM, um fuzil foi apreendido e o homem foi socorrido ao Hospital Estadual Carlos Chagas, em Marechal Hermes.