Prefeitura lança licitação para recuperação da Orla Conde - Divulgação/ Prefeitura Rio

Prefeitura lança licitação para recuperação da Orla Conde Divulgação/ Prefeitura Rio

Publicado 28/01/2022 08:32 | Atualizado 28/01/2022 08:38

Rio - A Prefeitura do Rio lançou, nesta quinta (27), uma licitação para instalação de 13 quiosques de serviços na Orla Conde, no Porto Maravilha . Modelo de concessão de uso escolherá melhor oferta de empresa para instalar e explorar espaços para restaurantes, bares e lojas de conveniência. Eles terão arquitetura integrada ao urbanismo do passeio e contarão com banheiros e área para colocação de mesas e cadeiras.

A localização dos novos quiosques foi definida pela Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro (Cdurp) em pontos onde toda a infraestrutura está pronta entre a Yup Star e a Praça Marechal Âncora. A empresa vencedora da licitação será a que apresentar a maior proposta de outorga – pagamento pelo direito de explorar os quiosques - e terá até dois anos para construir todas as instalações.



O presidente da Cdurp, Gustavo Guerrante, explica que espalhar este tipo de serviço pela Orla é essencial para que o espaço cumpra integralmente o papel para o qual foi construído.



"A Orla Conde já caiu nas graças dos cariocas e é ponto importante de roteiros de turistas que visitam a cidade. É um espaço muito frequentado, com diversos equipamentos culturais e um dos responsáveis por dar vida ao Centro do Rio mesmo nos finais de semana. Mas faltam restaurantes, um lugar para tomar uma cerveja, trazer a família e ter onde sentar para comer. É para isso que lançamos agora essa concessão. Vamos deixar a Orla completa, do jeito que ela merece".



Além de ser uma opção para quem passeia pelo local, os novos pontos de serviços do Porto Maravilha também atenderão quem trabalha nos novos prédios comerciais, hoje com ocupação acima de 70%. Grandes empresas que levaram suas sedes para o Porto geraram alta demanda que cresce a cada dia com o retorno de período de home office na maioria delas.