André Luiz Guimarães estava desaparecido desde o último dia 26 - Reprodução do Facebook

Publicado 30/01/2022 10:04

Rio - A última viagem realizada pelo motorista de aplicativo André Luiz da Rocha Guimarães, antes de desaparecer na última quarta-feira (26), aconteceu no mesmo bairro onde seu corpo foi encontrado, na manhã deste sábado (29). Ele teria sofrido um assalto na área do Caxito, em Maricá, na Região Metropolitana do Rio, depois que criminosos fizeram o pedido da corrida para roubar o carro da vítima. Um dos autores do crime já foi identificado pela Polícia Civil.

Familiares de André encontraram o veículo usado por ele para trabalhar ainda na noite do desaparecimento, por volta das 23h. O automóvel estava abandonado na BR-101, em um dos acessos ao Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, também na Região Metropolitana. Parentes do motorista acreditam que ele foi alvo de criminosos, já que não tinha desavenças com ninguém e era considerado querido em todos os lugares.

Segundo a enteada, Daianna Barreto, André trabalhava como motorista de aplicativo durante o dia e à noite fazia entregas dos lanches do trailer que tinha com a esposa. "Fica o sentimento de revolta, de dor, de sofrimento. Era um homem bom, cuidava da família e da minha mãe como ninguém", lamentou.

O corpo do motorista foi encontrado após denúncias indicarem seu paradeiro. A vítima foi localizada sem vida na Estrada do Caxito, onde funcionava um lixão que foi desativado pela prefeitura. Antes de ser levado para o Instituto Médico Legal, o corpo chegou a ser identificado por familiares de André que estiveram no local. O caso é investigado pela 82ª DP (Maricá).

Outros casos

No último dia 26 de dezembro, o motorista de aplicativo Marcos Paulo Estevão de Almeida, de 38 anos, foi encontrado morto na Estrada Cambota, no bairro Barão de Guandu, uma região pouco habitada de Nova Iguaçu, próxima ao Arco Metropolitano. A vítima ficou quase uma semana desaparecida e seu último contato com a família foi quando avisou que estava terminando uma corrida e voltaria para casa.

Segundo familiares, o último sinal de GPS enviado pelo aparelho celular de Marcos dava a localização no bairro da Grama, em Miguel Couto, a cerca de oito quilômetros de onde o corpo foi encontrado. Marcos Paulo era morador de Nova Iguaçu.

No dia 6 de novembro do ano passado, o jovem Marcos Eduardo da Silva, de 23 anos, foi morto a tiros, quando trabalhava como motorista de aplicativo, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. A vítima realizava uma corrida com uma passageira e não parou o carro quando dois criminosos anunciaram um assalto. Os bandidos atiraram contra Marcos, que não resistiu, e a outra ocupante do veículo, que sobreviveu. O automóvel foi atingido por cerca de 20 disparos.

Em 29 de outubro de 2021, o entregador e motorista de aplicativo Erivan Jesus dos Santos, de 40 anos, foi morto durante uma tentativa de assalto, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. A vítima estava seguindo para realizar uma entrega e, ao passar pelo bairro Agostinho Porto, foi surpreendido por um assaltante, que atirou. Um dos disparos atingiu o motorista no peito, ao atravessar a porta do carro. Erivan falava com um cliente no momento do crime, que ouviu tudo.