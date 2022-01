Vacinação das crianças de 08 anos na Policlínica Hélio Pelegrino, neste Sabado (29). - Fabio Costa / Agencia O Dia

Vacinação das crianças de 08 anos na Policlínica Hélio Pelegrino, neste Sabado (29).Fabio Costa / Agencia O Dia

Publicado 30/01/2022 15:03 | Atualizado 30/01/2022 15:10

Rio - O calendário de vacinação do Rio vai avançar para crianças a partir de 7 anos nesta segunda-feira (31). A imunização da faixa etária vai até esta quarta, dia que terá também repescagem para os pequenos que não conseguiram se vacinar anteriormente.

De acordo com o cronograma divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS), de quinta a sábado, será a vez das crianças de 6 e, na próxima semana, o planejamento finaliza com os pequenos de 5 anos.

Ainda segundo a SMS, crianças com deficiências ou comorbidades poderão se vacinar nos postos disponibilizados pela cidade, independente da idade que consta no calendário divulgado.

Apesar do fim de semana, os postos da cidade seguem realizando a testagem para covid-19. Na manhã deste domingo (30), no Clube do Servidor, em Cidade Nova, o volume de pessoas para realizar o teste foi bem reduzido. Já no CIEP Nação Rubro Negra, no Leblon, as filas foram maiores, com bastante movimentação nas primeiras horas do dia.

Movimento durante o sábado

No Posto Heitor Beltrão, na Tijuca, a procura foi intensa e boa parte da população do bairro e adjacências buscou a unidade para fazer o teste de covid-19.