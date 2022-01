- FabioCosta

FabioCosta

Publicado 30/01/2022 15:53

Rio - A água esverdeada e com espuma afastou banhistas da Praia do Arpoador, em Ipanema, na Zona Sul, neste domingo. Boa parte das pessoas que esteve na faixa de areia optou por ficar longe do mar, mas alguns se arriscaram a dar um mergulho. A prática, contudo, não é recomendada pelo Instituto Estadual do Ambiente.

Segundo o órgão, as manchas esverdeadas que apareceram na areia e no mar das praias de Ipanema e Arpoador foram provocadas por uma floração de algas, possivelmente ocasionadas pelas altas temperaturas verificadas nos últimos dias. "Com a chegada da frente fria, a maré e os ventos trouxeram as algas, já em decomposição, para as areias das praias", explicou o Inea.

Ainda segundo o instituto, foi realizada uma vistoria no sábado, nas praias e foi constada a presença das algas tanto na areia quanto no mar. Por isso, o órgão recomenda evitar o banho nos trechos onde o fenômeno está acontecendo. A situação segue sendo monitorada para avaliar o aumento.



Além da condição da água, quem foi à praia neste domingo também não teve a ajuda do sol, que não apareceu. A manhã e a tarde desde domingo foram de céu encoberto e tempo nublado. De acordo com o Alerta Rio, o tempo instável é provocado por um canal de umidade que se mantém sobre a cidade do Rio de Janeiro neste domingo.

Até o fim do dia, há previsão de chuva fraca e pancadas de chuva moderada em áreas isoladas. Já os ventos terão intensidade fraca a moderada e as temperaturas caíram em relação ao sábado, com mínima de 21°C e máxima de 29°C.