Rio retorna ao estágio de normalidade após transtornos causados pela chuvaMarcos Porto/Agência O Dia

Publicado 31/01/2022 11:01 | Atualizado 31/01/2022 11:03

Rio - A cidade do Rio voltou para o estágio de normalidade às 10h desta segunda-feira, devido à ausência de registros de chuva forte. De acordo com o Alerta Rio, a previsão é de chuva fraca a moderada, em pontos isolados, podendo ser mais intensa a partir da tarde

O estágio de normalidade, primeiro em uma escala de cinco, significa que não há ocorrências de grande impacto. Neste estágio, podem ocorrer pequenos incidentes, mas que não interfiram de forma significativa na rotina do cidadão.

Efeitos da chuva do fim de semana

O município havia entrado em estágio de mobilização às 14h30 de sexta-feira. Durante o fim de semana, o Centro de Operações Rio (COR) finalizou quatro ocorrências relacionadas à chuva: dois bolsões d'água, na Pavuna e em Vila Valqueire, e duas quedas de árvores, em Guaratiba e Jacarepaguá.

De acordo com o Alerta Rio, núcleos de chuva que já atuam na Baixada Fluminense devem ser aproximar da Zona Norte do Rio no início desta manhã. Na madrugada desta segunda, choveu fraco em bairros da Zona Oeste, como Santa Cruz e Sepetiba.

ATUALIZAÇÃO DO TEMPO | De acordo com o @AlertaRio, núcleos de chuva já atuam sobre a Baixada Fluminense e se aproximam da Zona Norte do Rio, podendo ocasionar chuva fraca a moderada na região na próxima hora.#temporj pic.twitter.com/Edd4olgxIF — Centro de Operações Rio (@OperacoesRio) January 31, 2022

Ao longo do dia, a previsão é de chuva fraca e ventos de fracos a moderados, com temperatura estável, variando entre 22ºC de mínima e 30ºC de máxima.