Vacina contra a covid-19 protege contra quadros gravesDivulgação

Publicado 31/01/2022 17:17

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde do Rio (SES) informou que registrou nas últimas 24 horas 3.756 novos casos e seis mortes por covid-19. A taxa de letalidade da doença no estado está em 3,98%. Entre os casos confirmados, 1.588.967 pacientes se recuperaram completamente da doença.

De acordo o Painel de Monitoramento Covid-19, a taxa de ocupação de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) é de 10,4% e a dos leitos de enfermaria é de 8%.

Pacientes internados com covid

A Secretaria Municipal de Saúde do Rio (SMS) informou, nesta segunda-feira (31), que cerca 88% dos pacientes atualmente internados por covid-19 na rede do Sistema Único de Saúde do Rio (SUS) na capital fluminense, não completaram o esquema vacinal contra a doença e 46% não têm nenhuma dose . De acordo com o Painel Rio COVID-19, 595 pessoas estão internadas com o novo coronavírus e outras 4 estão na fila de espera por leitos.

Do total de internações desde a primeira semana de janeiro até esta segunda-feira, 359 eram da faixa etária de 80 a 89 anos; 304 dos 70 aos 79 anos; 236 dos 0 aos 39 anos; 230 dos 40 aos 59; 200 dos 90 ou mais; e 191 dos 60 aos 69 anos.

De acordo com o painel da prefeitura, a primeira dose já contemplou 87,7% da população total carioca , 82,2% estão com esquema vacinal completo e 34,3% com a dose de reforço. Os postos de vacinação da cidade seguem aplicando primeira e segunda dose contra a covid-19 em pessoas que não tenham se vacinado.

As unidades também aplicam a terceira dose em pessoas com mais 18 anos que tenham completado o esquema vacinal há quatro meses ou mais.