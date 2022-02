Durante o lançamento do programa, no último sábado (29), e hoje (31), já foram atendidas 200 pessoas - Divulgação/Detran.RJ

Publicado 31/01/2022 21:08





Os outros 350 moradores foram cadastrados e serão atendidos ao longo desta semana. Todos receberão gratuitamente suas carteiras de identidade. Rio - O Detran.RJ atendeu, nesta segunda-feira, mais de 100 moradores da comunidade do Jacarezinho para emissão de carteiras de identidade, dentro do Programa Cidade Integrada, do Governo do Estado. Foi o primeiro dia útil após a inauguração do posto na quadra da escola de samba Unidos do Jacarezinho, que ocorreu no sábado , com a presença do governador Cláudio Castro e do presidente do Detran.RJ, Adolfo Konder. Na ocasião, foram atendidas 100 pessoas, o mesmo número de atendimentos realizados hoje, totalizando 200.Os outros 350 moradores foram cadastrados e serão atendidos ao longo desta semana. Todos receberão gratuitamente suas carteiras de identidade.

Nova ação de atendimento

No próximo sábado (5), será realizada uma nova ação de atendimentos do Cidade Integrada na quadra da escola de samba. Os moradores serão atendidos para serviços de identificação civil sem necessidade de agendamento. Para isso, o novo posto do Detran.RJ no Jacarezinho conta com quatro pontos para emissão de primeiras e segundas vias das carteiras de identidade.



O pedreiro Edinaldo Braz Vieira, de 52 anos, gostou do atendimento oferecido aos moradores pelo programa Cidade Integrada. Ele foi ao posto do Detran fazer a segunda via da carteira de identidade, porque a primeira é antiga e ficou "feia e velha". Ficou sabendo da oferta do serviço por um colega da comunidade. "Estou achando o programa Cidade Integrada ótimo. Espero que continue assim. A ação do governo está de parabéns", disse Edinaldo.

Jorge Gomes Ribeiro, gráfico aposentado, de 72 anos, também foi tirar a segunda via da identidade. Ele mora no Jacarezinho há 50 anos e tirou a carteira anterior quando tinha 20. Há alguns dias, o banco e a operadora de telefone não aceitaram a fotografia velha. Jorge elogiou o programa: "Está ajudando muito nossa comunidade! Muito bom, graças a Deus".



Muzema



No último sábado, dentro do Cidade Integrada, o Detran.RJ também atendeu moradores da comunidade da Muzema, em Jacarepaguá, para emissão de carteiras de identidade. Foram atendidos 100 moradores no templo da Comunidade Internacional Ágape da Muzema, e outros 330 foram cadastrados para serem atendidos ao longo da semana na unidade do Detran no Center Shopping de Jacarepaguá.



O posto do Detran.RJ no Jacarezinho também já oferece serviços de emissão de carteiras de habilitação. Os moradores que já foram atendidos estão agora fazendo exames médicos para receber a nova CNH.



