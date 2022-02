Crianças de 6 a 11 anos na vacinação contra covid-19 em Mesquita - Bea Silva/PMM

Publicado 01/02/2022 06:22 | Atualizado 01/02/2022 06:24

Rio - Apesar do anúncio da suspensão do calendário da vacinação infantil contra a covid na cidade do Rio, por falta de doses, os municípios vizinhos da Baixada Fluminense seguem com a campanha em vigor nesta terça-feira (1º).

Confira o calendário de algumas cidades da Baixada:

Duque de Caxias: vacinação para crianças de 7 a 11 anos, e para o público de 5 a 11 anos com comorbidades. O horário de campanha infantil é de 13h às 16h

São João de Meriti: vacinação para crianças de 8 a 11 anos, e para o público de 5 a 11 anos com comorbidades.

Nilópolis: vacinação para crianças de 5 a 11 anos

Mesquita: vacinação para crianças de 5 a 11 anos

Belford Roxo: vacinação para meninos de 11 anos

Japeri: vacinação para crianças de 5 a 11 anos Magé: vacinação para crianças de 9 a 11 anos

Itaguaí: crianças de 5 a 11 anos, com ou sem comorbidade



Na cidade do Rio, a Secretaria Municipal de Saúde suspendeu, a vacinação das crianças de 7 anos ou mais contra a covid-19, até que o Ministério da Saúde envie nova remessa de vacinas para a cidade. A vacina contra a covid-19 segue disponível para os seguintes grupos: 1ª dose para crianças com deficiência e/ou comorbidades entre 5 e 11 anos; pessoas com 12 anos ou mais; 2ª dose de acordo com a data do comprovante de vacinação; 3ª dose para quem tomou a segunda há quatro meses ou mais.