Homem detido pela PM estava com aproximadamente 100 metros de cabos de cobre. Material foi furtado nas proximidades da estação Corte Oito, no ramal Saracuruna, em Caxias - DIVULGAÇÃO/SUPERVIA

Homem detido pela PM estava com aproximadamente 100 metros de cabos de cobre. Material foi furtado nas proximidades da estação Corte Oito, no ramal Saracuruna, em CaxiasDIVULGAÇÃO/SUPERVIA

Publicado 01/02/2022 13:10 | Atualizado 01/02/2022 13:15

Rio - Um homem suspeito de furtar cabos de energia dos trens da SuperVia foi preso na manhã desta terça-feira (1º), por policiais do Grupamento de Policiamento Ferroviário (GPFer). O furto aconteceu nas proximidades da estação Corte Oito, do ramal Saracuruna, em Duque de Caxias.

Por conta da retirada dos cabos, os trens do ramal Saracuruna circularam com atrasos das 5h10 às 9h, por medida de segurança, já que a movimentação das composições precisou ser feita de forma manual - dessa maneira, os maquinistas são obrigados a aguardar ordem de circulação, e os operadores precisaram realizar manobras dos aparelhos de mudança no pátio terminal de Gramacho manualmente.



A SuperVia identificou falha no sistema durante a madrugada. A equipe de segurança fez vistoria no local e acionou imediatamente o Grupamento Ferroviário da PM, que localizou o autor do furto. O homem detido estava com aproximadamente 100 metros de cabos de cobre e ferramenta para corte dos cabos. Ele foi conduzido para a 60ª DP (Campos Elíseos).



Segundo a concessionária que administra os trens, somente em janeiro de 2022 foram registradas 119 ocorrências de furtos de cabos, um aumento de 400% em relação ao mesmo período de 2021. Foram retirados 5.700 metros de cabos do sistema.