No último ano, foram registradas 33 ocorrências de ultraje a cultos religiosos no Rio - Estefan Radovicz / Agência O Dia

Publicado 01/02/2022 14:18

Rio - A Polícia Militar vai lançar nesta quarta-feira (2) o Programa de Proteção à Liberdade Religiosa Cel. PM Jorge da Silva, com o objetivo de conter o aumento de casos de intolerância religiosa no estado do Rio. No último ano, de acordo com o Instituto de Segurança Público (ISP), foram registradas 33 ocorrências de ultraje a cultos religiosos, um crescimento de 43% em comparação com 2020.

Na primeira fase, a iniciativa será implantada na área do 30ºBPM (Teresópolis) e, a partir de análises de desempenho e ajustes, vai ser ampliada para todo o estado. Os policiais militares que atuarão no programa vão passar por treinamento específico e serão capacitados para o atendimento especializado, assim como aconteceu com as equipes da Patrulha Maria da Penha, Bairro Seguro e demais programas de polícia de proximidade.

O programa foi batizado como forma de homenagear o coronel Jorge da Silva que, segundo a PM, foi um dos “responsáveis por levar a democracia e o conceito de direitos humanos para dentro das polícias militares estaduais, ainda durante o regime militar.” O homenageado morreu em 15 de dezembro de 2020, aos 78 anos. Além de policial militar, ele era pós-doutor em ciências sociais pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), antropólogo, professor universitário, advogado e cientista político.

A cerimônia de lançamento acontece às 11h, no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), no bairro da Cidade Nova, no Centro do Rio. A solenidade será presidida pelo secretário de Polícia Militar, coronel Luiz Henrique Marinho Pires, e contará com a presença da diretora-presidente do ISP, delegada Marcela Ortiz, e de líderes religiosos de diferentes matrizes.