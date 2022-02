DH - DIvisão de Homicídios da Capital, Departamento Geral de Policia Especializada. Barra da Tijuca - Arquivo / Agência O Dia

DH - DIvisão de Homicídios da Capital, Departamento Geral de Policia Especializada. Barra da Tijuca Arquivo / Agência O Dia

Publicado 02/02/2022 10:17 | Atualizado 02/02/2022 10:25

Rio - Pela quinta vez, desde 2019, a Delegacia de Homicídios da Capital tem um novo titular. Alexandre Herdy, que antes comandava a 10ªDP (Botafogo), agora será o responsável pela investigação do assassinato de Marielle Franco e Anderson Gomes, crime que aconteceu em 2018 e ainda tem pontos a serem esclarecidos, como a identificação do mandante da morte da vereadora. A mudança foi publicada no Boletim Informativo da Polícia Civil, na noite desta terça.





A dança das cadeiras na DH começou logo após a prisão de Herdy substitui Henrique Damasceno, que foi promovido ao cargo de diretor do Departamento-Geral de Homicídios e Proteção à Pessoa. Damasceno assumiu a DH em abril de 2021 após a prisão de Jairinho e Monique Medeiros como responsáveis pela morte do menino Henry Borel, de 4 anos.A dança das cadeiras na DH começou logo após a prisão de Ronnie Lessa e Élcio Vieira de Queiroz, apontados como executores de Marielle e Anderson. Na época, quem comandava a especializada era o titular Giniton Lages, que foi substituído por Daniel Rosa . O argumento apresentado para o afastamento de Lages era de que ele faria um intercâmbio na Itália. Rosa agora assumiu a 10ªDP, antes comandada por Herdy.

Em setembro de 2020, com o impeachment de Witzel e a troca no comando geral da Polícia Civil, o delegado Moysés Santana assumiu a cadeira de titular da DH. Ele ocupou o cargo por dez meses e depois, foi alocado para comandar a 18ªDP (Praça da Bandeira).

Nesta mesma época, Raquel Dodge, então Procuradora Geral da República, denunciou ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) que cinco pessoas teriam interferido nas investigações do assassinato de Marielle e Anderson. Dodge pediu a federalização do caso, mas a justiça negou o pedido.

Com as mudanças divulgadas nesta terça, é alterada também a titularidade da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) que ficará a cargo de Leandro Artiles de Freitas. O antigo responsável pela especializada, Uriel Alcântara, agora irá capitanear a Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA).