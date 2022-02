PM faz operação na Cidade Alta nesta quarta-feira (2). Intenso tiroteio no início da manhã afetou circulação dos trens - REGINALDO PIMENTA/AGÊNCIA O DIA

Publicado 02/02/2022 08:20 | Atualizado 02/02/2022 08:26

Rio - Os trens do ramal de Saracuruna voltaram a circular normalmente, após mais de duas horas de circulação afetada por conta de um tiroteio em Cordovil, Zona Norte do Rio. Desde as 6h, os trens circulavam somente da Central até a Penha. Policiais militares fazem uma operação nas comunidades da Cidade Alta, Cinco Bocas e Pica-Pau, para localizar os responsáveis pelo tiro que baleou o adolescente Caio Douglas Vidal, na terça-feira (1).

Da Penha Circular até Saracuruna, todas as estações foram fechadas por precaução. Usuários da SuperVia lotaram as plataformas no aguardo da normalização. Os ônibus que circulam na região também ficaram cheios. A operação nos trens foi normalizada às 8h, e todas as estações estão abertas.

Operação para descobrir autor do tiro

O tenente-coronel Ivan Blaz, porta-voz da PM, disse que a operação acontece por conta do episódio de terça-feira (1º), em que um adolescente de 17 anos foi baleado após ele e a mãe, a bordo de um carro, entrarem enganados na Cidade Alta. Caio Douglas do Nascimento está em estado grave.

"Essa operação foi motivada por conta de um ato de violência contra um cidadão de bem ontem. Uma senhora junto com o seu filho entraram em um acesso de forma errada e o jovem foi baleado. É uma situação revoltante e a gente não pode tratar como natural", afirmou Blaz em entrevista ao 'Bom Dia Rio'.

Algumas entradas da Cidade Alta chegaram a ser obstruídas por barricadas e por dois ônibus que foram roubados e atravessados na rua, a fim de impedir o avanço das equipes policiais e de motoristas. A PM retirou os veículos cerca de 30 minutos depois.

"A situação é de aparente tranquilidade. O 1º CPA, que comanda os batalhões da Zona Norte, já informou à SuperVia que a situação está estabilizada. Uma vez que cessaram os tiros, a gente já pode retomar as atividades dos trens. Esse local já está sem confronto armado. Essa estratégia de colocar ônibus, caminhões de lixo no caminho é típico dessa facção criminosa. Eles também fazem isso na Vila Aliança, para impedirem o acesso da polícia e do povo. A gente vai retirar esses ônibus de lá", disse Blaz.

Nas redes sociais, moradores lamentaram mais uma manhã de sufoco. "Como que vai trabalhar se não tem trem, tiroteio em Cordovil e toda condução que eu pegar vai passar pelo tiroteio?", questionou uma moradora. "Cordovil virou guerra da Síria", disse outro.