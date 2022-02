Rua Walls - pintura da fachada da Biblioteca Parque Estadual - Gabriel Monteiro

Publicado 07/02/2022 07:00 | Atualizado 07/02/2022 07:00

Rio - Ousadia, novas formas de ver e fazer a arte, escândalos e um momento que entrou para a história. A Semana de Arte Moderna de 22 (13 a 17 de fevereiro) está completando um século. O movimento aconteceu em São Paulo, mas reuniu artistas de outras cidades, inclusive do Rio, como o músico e maestro Villa-Lobos. Ainda hoje o Modernismo é motivo de inspiração para todos os setores da arte no país, como está acontecendo agora, com a pintura da fachada da Biblioteca Parque Estadual (BPE), na Avenida Presidente Vargas, Centro do Rio.

O projeto de urbanismo tático Rua Walls, que em dezembro entregou 22 painéis espalhados por 1,5 km na Avenida Rodrigues Alves, na Zona Portuária, convocou os artistas contemporâneos do Coletivo MUDA para encarar, e encher de cores e referências, os cerca de 800m² da fachada do prédio. A proposta do Rua Walls é realizar intervenções na cidade com o objetivo de promover espaços mais democráticos e acessíveis.

“Nessa intervenção, estamos buscando uma integração entre o objeto arquitetônico da Biblioteca e os transeuntes — pessoas que passam a pé, de carro e de ônibus”, declarou o arquiteto Rodrigo Kalache, do MUDA. “A Avenida Presidente Vargas é uma das mais movimentadas do Rio, e nós queremos fazer uma intervenção que fale desse deslocamento. Por isso, estamos criando um painel cinético que se transforma à medida que o observador vai percorrendo pela arte”, completa.

Biblioteca é um lugar que, muitas vezes, só é valorizada pela sua beleza (conteúdo) interior. A BPE, no caso, está mostrando nas calçadas uma beleza externa que também remete ao que ela contém. Essa biblioteca pública possui obras de grandes nomes do Modernismo, como Menotti del Picchia, Oswald de Andrade e Ronald de Carvalho. Um dos nomes mais lembrados do movimento é o escritor, pesquisador e poeta Mário de Andrade - que também habita as nobres prateleiras da BPE e de onde vieram as aspas dessa matéria, para o carioca já entrar no clima antes de ir conferir essa obra urbana a céu aberto.

"A Biblioteca Parque Estadual funciona plenamente com várias ações culturais em seus espaços. Ter a sua fachada revitalizada, marcando os 100 anos do Modernismo, reforça sua vocação cultural de ser um equipamento para todas as artes e acessível a todos", comenta Danielle Barros, secretária estadual de Cultura e Economia Criativa.



Designers e arquitetos

Criado em 2010, o MUDA é reconhecido por realizar experimentações gráficas com estética geométrica e abstrata em revestimentos clássicos, como o azulejo. O Coletivo é integrado pelos designers Bruna Vieira e João Tolentino, além dos arquitetos Diego Uribbe, Duke Capellão e Rodrigo Kalache. "Nosso projeto envolve arte, cultura e urbanismo tático, pensando a cidade no pós-pandemia", explicou um dos idealizadores do Rua Walls, André Bretas.

O Rua Walls atua na região portuária desde 2010, realizado pela Visionartz. A edição de 2021/2022 é patrocinada pela Enel Distribuição Rio, por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura do Rio de Janeiro.