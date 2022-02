Dia nublado do Rio. Na foto, movimentação na Praia do Leblon, zona sul do Rio. - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 07/02/2022 07:17

Rio - A cidade do Rio tem promessa de chuva forte para esta segunda-feira (7), depois de um fim de semana de calorão, foi interrompido por uma rápida pancada de chuva no domingo. O município chegou a entrar em Estágio de Mobilização durante a tarde, e voltou à Normalidade às 22h. Para a segunda, a previsão é de tempo instável, segundo o Alerta Rio.

A previsão é de céu parcialmente nublado a nublado, com pancadas de chuva de intensidade moderada a forte, principalmente à tarde. Raios e trovoadas devem acompanhar a chegada da chuva. Os ventos serão predominantemente de intensidade moderada, com temperaturas estáveis: mínima prevista de 23ºC, máxima de 33ºC.