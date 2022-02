Cartaz para identificar o autor de homicídio contra PM Ezequias Penido, em Caxias - DIVULGAÇÃO

Cartaz para identificar o autor de homicídio contra PM Ezequias Penido, em CaxiasDIVULGAÇÃO

Publicado 07/02/2022 06:14

Rio - O Portal dos Procurados divulgou cartaz nesta segunda-feira (7) para identificar os autores da morte do cabo da Polícia Militar Ezequias Penido Rosa, de 38 anos. O PM foi assassinado na porta de casa , no bairro Jardim Primavera, em Duque de Caxias, por volta das 5h de domingo, quando saía para trabalhar. O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF).Irmão do vereador de Duque de Caxias Valdecy Nunes, o PM Ezequias Penido ingressou na corporação em 2011 e atualmente trabalhava no programa Segurança Presente da região do Grajaú/Vila Isabel. Ele foi morto momentos antes de sair para o plantão. De acordo com o Corpo de Bombeiros, agentes do quartel de Campos Elísios foram acionados às 5h10 e, quando chegaram ao local, o militar já estava morto. Ele foi enterrado na tarde de domingo (6) Ezequias foi o quarto agente de segurança assassinado em 2022 - um policial penal e três PMs. O Disque Denúncia recebe informações sobre a localização dos envolvidos na morte do Agente de Segurança, nos seguintes canais de atendimento: