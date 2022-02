O prefeito do Rio, Eduardo Paes e o secretário municipal de educação, Renan Ferreirinha, participaram na manhã de hoje do início do ano letivo com aulas 100% presenciais da Escola Municipal Pedro Ernesto, na Lagoa - REGINALDO PIMENTA/AGÊNCIA O DIA

Publicado 07/02/2022 06:42 | Atualizado 07/02/2022 08:53

Rio - Alunos da rede municipal do Rio voltam às aulas nesta segunda-feira (7) no modo 100% presencial. Os cerca de 629 mil estudantes da rede, que vão da creche ao Ensino Fundamental 2, deverão respeitar alguns protocolos sanitários contra a covid. Mas a vacinação, apesar de recomendada, não será obrigatória.

A Secretaria Municipal de Educação estuda enviar fichas aos responsáveis perguntando sobre a situação vacinal dos alunos. Aqueles que ainda não estiverem imunizados poderão se vacinar na própria unidade de ensino, ou na clínica da família mais próxima de casa, caso os responsáveis autorizem. A busca ativa, tocada em conjunto entre as secretarias de Educação e Saúde, visa facilitar a imunização dos pequenos.

"A vacinação é uma decisão dos pais. O que a gente chama a atenção é que a vacina salva vidas. Está mais do que comprovado que a vacina não tem nenhum efeito nocivo, então não acreditem em mentiras, fake news e vacinem seus filhos, para a segurança deles e a sua também. Vamos buscar convencer os pais da importância da vacinação dos seus filhos", afirmou o prefeito Eduardo Paes, que visitou a volta às aulas na Escola Municipal Pedro Ernesto, na Lagoa.

"Sempre dissemos que escola seria a última a fechar e a primeira a reabrir. É um desses efeitos muito ruins da pandemia: as crianças passaram 2020 inteiro sem aula, e no ano passado nós retomamos, mas ainda com muita gente no estilo híbrido, e definitivamente não é a mesma coisa. Então a gente tem um tempo perdido a ser recuperado. Eu tenho certeza que a gente vai ter um período de muito aprendizado. Essa deve ser a nossa prioridade", completou Paes.

O protocolo sanitário de volta às aulas terá alguns critérios: alunos com mais de 3 anos de idade deverão usar máscaras durante as aulas; as escolas prometem disponibilizar álcool em gel e respeitar o distanciamento ordenado nas salas de aulas.

Os responsáveis devem observar possíveis sintomas gripais nos filhos, e professores e alunos precisam ser testados em caso de suspeita de covid. Se o teste der positivo, será obrigatório o isolamento individual por 7 dias. Se der negativo, mas o aluno apresentar sintomas, o isolamento será de 5 dias. As turmas só serão isoladas por completo nos casos em que a direção da escola julgar adequado.

"Nós investimos ano passado mais R$ 150 milhões na melhoria da infraestrutura das nossas escolas. E a partir desse ano o Comitê Científico da prefeitura recomendou alguns pequenos ajustes, que dizem respeito ao protocolo das escolas. A criança positivada é imediatamente afastada (7 dias), e crianças com sintomas também são imediatamente afastadas (5 dias). Todas as escolas têm unidades de saúde de referência e podem ser encaminhadas para realizar o teste e ter o atendimento", explicou o secretário municipal de Saúde, Renan Ferreirinha.

O protocolo também funciona para os 36 mil professores e 13 mil funcionários administrativos da rede de ensino municipal. Os profissionais da educação já receberam as três doses da vacina.

Rede estadual também retorna

As aulas na rede estadual de ensino também voltam ao modo 100% presencial nesta segunda-feira (7). São cerca e 678 mil estudantes, majoritariamente do Ensino Médio. O protocolo sanitário dos colégios do estado também prevê uso de máscara obrigatório, distanciamento na sala de aula e disponibilização de álcool em gel. Cartazes informativos serão espalhados pelas unidades.

A grande diferença do protocolo estadual é que o isolamento começará a ser feito ainda dentro do colégio: é previsto um espaço reservado para o estudante com sintomas, enquanto não houver o resultado do teste de covid.