Proprietário do guincho foi preso em flagranteDivulgação

Publicado 07/02/2022 09:46

Rio - Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreenderam na noite deste domingo (06) cerca de 21 kg de cocaína no interior de um carro transportado por um guincho no km 227 da rodovia Presidente Dutra, em Piraí, na Região Sul do estado. Na ação, o proprietário do veículo que era guinchado foi preso por tráfico de drogas.

De acordo com a polícia, uma equipe da 7ª delegacia da PRF realizava fiscalização de combate ao narcotráfico na rodovia quando abordou um guincho, modelo Kia 2500 HD SC, que transportava um EcoSport. Ao questionarem o motorista do guincho, ele informou que havia sido acionado por uma seguradora para realizar o transporte do veículo de São Paulo para o Rio.

No entanto, após a equipe verificar o EcoSport, o proprietário, de 34 anos, apresentou nervosismo e informações contraditórias sobre o motivo da viagem. Após uma revista minuciosa no veículo, foi encontrando no bagageiro do teto 20 tabletes de cocaína, no total de 21 kg da droga.

O dono do veículo onde a droga foi encontrada acabou preso em flagrante por tráfico de drogas. A ocorrência encaminhada para a 94ª DP (Piraí).