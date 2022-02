Na foto, Miriam Santos e a filha Valentina Beni, de 7 anos, na Escola Municipal Pedro Ernesto, na Lagoa - REGINALDO PIMENTA/AGÊNCIA O DIA

Publicado 07/02/2022 09:33 | Atualizado 07/02/2022 10:32

Rio - Em todos os aspectos, a volta às aulas na rede municipal do Rio nesta segunda-feira (7) gerou empolgação, seja nos alunos que conhecerão pela pela primeira vez os novos amigos, seja naqueles que reencontrarão os colegas de turma. Cerca de 629 mil estudantes começam o ano letivo, desta vez 100% presencial, diferentemente de 2020 e 2021.

"Estou feliz por voltar. Estava muito animado para conhecer meus amigos novos e minha sala. Achei muito legal essa escola, tem várias coisas para fazer", celebrou o pequeno Gustavo Nunes, de 8 anos, novo aluno da Escola Municipal Pedro Ernesto, na Lagoa, Zona Sul do Rio. O pai, Eudes Nunes, 43, torce para que a pandemia tenha fim e não haja retrocesso no ensino. "Estávamos ansioso para chegar essa data, e torcendo para que as coisas melhorem daqui pro diante", disse.

A pequena Valentina Beni, de 7 anos, também começa nesta segunda na nova escola. "Nossa expectativa é grande. É o primeiro ano nessa escola, e escolhi justamente por ser uma escola de referência. Passamos muito tempo sem aula presencial, e o convívio com outras crianças é importante para o desenvolvimento dela", avaliou a mãe de Valentina, Miriam Santos.

Assim também pensa Carla Lee Barnett, mãe do pequeno Nikolai, de seis anos. "Ele está feliz com esse retorno. Ele está saindo de uma escola menor para uma escola maior, e parece bem animado para fazer novos amigos", conta a tatuadora.

Creche na Lagoa pode ficar sem aula no início do ano letivo por falta de professor

Houve quem se decepcionou logo no pontapé do ano letivo de 2022. Damião Lopes, 47, levou a filha Lara, de 4 anos, para o primeiro dia de aulas no EDI (Espaço de Desenvolvimento Infantil) Rubem Braga, na Lagoa, mas foi surpreendido com a notícia de que a professora da turma apresentou um atestado médico de 180 dias, e a direção, segundo ele, suspendeu as aulas por todo esse período.

"Para a nossa surpresa, fomos informados pela diretora que a professora da turma da minha filha apresentou atestado médico e não tem previsão de aula nos próximos 180 dias. Quase um semestre inteiro sem aulas. Queremos uma professora para a turma dos nossos filhos", reclama Damião.

A reportagem aguarda posicionamento da Secretaria Municipal de Educação.