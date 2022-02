Jéssica da Silva, de 30 anos, já chegou no hospital em óbito - Reprodução/Redes Socais

Publicado 07/02/2022 13:12

Rio - Uma mulher, identificada como Jéssica da Silva, de 30 anos, morreu afogada, na noite do último sábado (5), após salvar a filha na Praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio. A criança se divertia na água quando foi levada pela correnteza.

De acordo com testemunhas, a menina e amigos estavam brincando no mar quando a criança foi arrastada pela correnteza. Assim que Jéssica viu sua filha sendo levada, pulou no mar e conseguiu salvá-la. No entanto, acabou ficando presa na corrente marítima e se afogando.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o Grupamento Marítimo foi acionado às 22h23 no local e prestou socorro a mãe. Ela foi levada para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, mas segundo a direção da unidade ela já chegou, às 23h, sem vida.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, o corpo da jovem ainda será encaminhado para o IML do Rio.