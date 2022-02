Moradores protestam após moradora ser baleada em Duque de Caxias - Reprodução

Publicado 03/02/2022 20:34 | Atualizado 04/02/2022 08:21

Rio - Moradores realizaram um protesto, na tarde desta quinta-feira, após uma moradora ser baleada em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. A vítima, identificada como Janaina Ferreira, de 34 anos, foi socorrida para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Parque Lafayete, em Duque de Caxias, e, posteriormente, transferida para o Hospital de Saracuruna. O estado de saúde da vítima é estável.



Segundo a Polícia Militar, uma equipe do 21ºBPM (São João de Meriti) realizava patrulhamento na Estrada São João Caxias, altura do bairro Parque Analândia, em São João de Meriti, quando deparou-se com criminosos armados, dando início a um confronto. Na ação, Janaina foi ferida e socorrida ao hospital.

Por conta do incidente, moradores realizaram um protesto na Linha Vermelha, na altura de São João de Meriti. A via expressa chegou a ficar parcialmente interditada por cerca de 2h, mas já foi liberada. Trânsito segue com retenções no trecho.

A Corregedoria Geral da Polícia Militar está acompanhando a ocorrência, já com a instauração de apuração prévia.