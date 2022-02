Fotos mostram más condições da Maternidade Carmela Dutra, em Lins Vasconcelos - Reprodução

Publicado 04/02/2022 14:10

Rio - O reboco do teto de um quarto da Maternidade Carmela Dutra, em Lins Vasconcelos, na Zona Norte, despencou sobre uma grávida nesta quinta-feira (03). O caso teve grande repercussão nas redes sociais após uma das pacientes divulgar um vídeo mostrando as más condições do hospital.

Nas imagens, a mulher mostra partes do teto que despencaram em cima do leito onde uma grávida estava deitada enquanto aguardava atendimento. Ela acabou sendo transferida para outro quarto, que tinha os mesmo problemas de infiltração.

Reboco do teto despenca em cima de grávida na Maternidade Carmela Dutra, em Lins Vasconcelos. #ODia



Ao DIA, a paciente que gravou o vídeo, Patrícia Gabriela Ferreira, de 26 anos, que também está grávida, contou que se encontra internada há quatro dias na unidade e desde então nenhum funcionário apareceu para limpar o local. "Não tem papel higiênico, não tem sabonete para higienização das nossas mãos. Todos os locais tem infiltração. Estou desde então com o mesmo lençol sujo de sangue, pois disseram que não tem outro. Até baratas têm no banheiro!", lamentou a jovem vendedora.

fotogaleria

Devido a sujeira no local, Patrícia Gabriela contou que vem sofrendo com crises alérgicas e por isso irá buscar atendimento em outra unidade. "Desde que estou aqui não vejo ninguém limpando. Só passou uma vez o rapaz da Comlurb recolhendo lixo e foi só isso", revelou. Em fotos, a vendedora também mostrou os insetos que vem aparecendo na maternidade e os problemas de infiltração.

Em nota ao DIA, a direção do Hospital Municipal Carmela Dutra lamentou o ocorrido e informou que não ocorreram lesões ou danos físicos às pacientes, e que já foram realizados os reparos no teto da enfermaria.

Após a repercussão do caso, a Secretaria Municipal de Saúde informou que uma nova empresa de limpeza foi contratada para a unidade e iniciará as atividades na próxima segunda-feira.

*Estagiária sob supervisão de Cadu Bruno