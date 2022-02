Praia de São Conrado, Zona Sul do Rio - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 04/02/2022 14:21 | Atualizado 04/02/2022 14:29

Rio - Após quatro dias de buscas, Bombeiros encontraram nesta sexta-feira, às 11h50, um corpo que pode ser do homem que desapareceu no mar de São Conrado, na Zona Sul, após tentar resgatar dois cachorros e a companheira. O corpo foi levado para o IML do Rio onde será feito o reconhecimento.

O homem, que ainda não foi identificado, sumiu depois de entrar na água para salvar os dois cachorros e a companheira, que foi encontrada sem vida horas depois. O corpo da mulher foi retirado do local pelas equipes de salvamento por volta de 16h de terça-feira. Ela foi identificada como Paola Medeiros, de 25 anos.

O casal caminhava com dois animais, na Avenida Niemeyer, próximo ao antigo motel Vip's por volta de 14h e os cachorros teriam caído na água. A mulher entrou no mar para tentar salvá-los, mas acabou se afogando. Segundo o Corpo de Bombeiros, os animais foram resgatados com vida.

Nas buscas pelo casal foram utilizadas motos aquáticas, botes, drones, mergulhadores e um helicóptero.