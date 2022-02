Luan da Silva Gomes, o Cleo, foi preso enquanto passeava em shopping da Zona Norte - Divulgação/Portal dos Procurados

Luan da Silva Gomes, o Cleo, foi preso enquanto passeava em shopping da Zona NorteDivulgação/Portal dos Procurados

Publicado 06/02/2022 09:10

Rio - O criminoso foragido da Justiça do Rio, Luan da Silva Gomes, mais conhecido como 'Cleo', de 32 anos, foi preso na tarde deste sábado (5), em Del Castilho, Zona Norte do Rio, acusado de tentativa de feminicídio. Ele estava sendo monitorado pela polícia e, após os agentes receberem a informação de que ele estaria passeando no interior de um shopping, na Avenida Pastor Martin Luther King Júnior, se dirigiram ao local.

Luan não ofereceu resistência e foi levado à 19ª DP (Tijuca), onde foi confirmado o mandado de prisão. O criminoso foi condenado por espancar, em novembro de 2021, a ex-companheira com socos e pontapés, deixando diversas fraturas no rosto da vítima. O crime aconteceu em Realengo, Zona Oeste do Rio. A mulher chegou a ficar internada no Hospital Municipal Albert Schweitzer, até se recuperar dos ferimentos.