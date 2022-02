Com sorriso no rosto e sol na cabeça, vendedor trabalha na areia da Barra - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 06/02/2022 13:22 | Atualizado 06/02/2022 13:52

Rio - O primeiro fim de semana de fevereiro trouxe muito calor ao Rio de Janeiro e os cariocas aproveitaram as praias na manhã deste domingo (6). No entanto, a previsão é de que pancadas de chuva comecem ainda nesta tarde e continuem pela noite. Já na segunda-feira (7), o céu deve amanhecer nublado, mas a chuva volta no resto do dia.

Na terça-feira (8), está previsto um clima bem chuvoso em todos os momentos. Além disso, a temperatura deve abaixar em relação aos dias anteriores. Quarta-feira (9) tem previsão de ser o dia com maior volume de água, com chuva forte a qualquer momento do dia. No dia seguinte, 10, a força da chuva diminui, mas ainda deve estar presente durante manhã, tarde e noite.

O sol volta aparecer na sexta-feira (11), mas não por muito tempo. O clima começa nublado ao amanhecer e as pancadas de chuva tomam conta no restante do dia. O próximo fim de semana também deve ter muitas nuvens e chuva. No sábado (12), o aguaceiro está previsto para começar à noite, enquanto no domingo começa à tarde.

De acordo com o Climatempo, a chuva tem potencial para provocar alagamentos, enchentes, deslizamentos de terra e transbordamento de rios e córregos no decorrer da semana. A situação é preocupante principalmente na terça e na quarta-feira.