Escola Técnica Estadual João Luiz do Nascimento, em Nova Iguaçu, na Baixada FluminenseMaicon Salles/Divulgação

Publicado 06/02/2022 13:06

Rio - O ano letivo de 2022 da rede estadual de ensino público do Rio começa nesta segunda-feira. O retorno será 100% presencial e contará com atualizações nos protocolos visando garantir a segurança dos alunos e profissionais. A resolução 1604 foi publicada em edição extra do Diário Oficial da última sexta-feira, em conjunto com as secretarias de Saúde e Ciência, Tecnologia e Inovação.

Os protocolos sanitários das unidades escolares foram atualizados pela Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro (Seeduc) da seguinte forma:



- disponibilização de totens para higienizar as mãos com álcool em gel 70% em locais de circulação e na entrada de ambientes administrativos;

- limpeza dos dutos e filtros dos aparelhos de ares condicionados;

- higienização com álcool 70% ou hipoclorito de sódio 0,1% (água sanitária), dos pisos e paredes, das superfícies de toque e dos mobiliários e equipamentos das unidades escolares, diariamente;

- os bebedouros serão lacrados, sem permitir que os alunos levem a boca diretamente para beber água. Bebedouros com torneiras serão permitidos, caso os alunos estejam fazendo uso de suas próprias garrafas ou copos, de uso individual;

- todos os presentes na escola devem estar utilizando máscara de maneira correta: alunos, servidores e colaboradores. Além disso, escola deverá manter estoque suficiente de máscaras para disponibilização a alunos, servidores em casos emergenciais;

- a unidade escolar terá um espaço reservado - área de isolamento - para quem apresentar sintomas, onde o mesmo deverá permanecer até ser conduzido pelo responsável a uma unidade de saúde;

- as unidades escolares deverão ter afixados os cartazes informativos. A conscientização da comunidade escolar é primordial na volta às aulas.