Publicado 09/02/2022 13:31

Rio- Estão abertas as inscrições para o processo seletivo do Laboratório de Inovação para Mediação Sociopolítica (Lab.JUV-RIO) da Secretaria Especial da Juventude Carioca (JUVRio). Ancorado no programa Geração Transformadora, lançado em agosto de 2021, o Lab.JUV-Rio tem como objetivo romper com a exclusão social a partir de metodologias e estratégias eficazes de mediação sociopolítica para que os jovens cariocas de 15 a 29 anos possam pensar questões globais e locais a partir de suas realidades. A bolsa permanência é de R$ 450 por seis meses e as inscrições vão até 15 de fevereiro.



Na primeira edição, que vai de março a agosto de 2022, serão oferecidas 75 vagas para jovens que queiram discutir “A cidade que queremos”. Em 25 encontros, que acontecerão sempre aos sábados, no período da manhã, englobarão haverá o debate da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU), trazendo a experiência da juventude e de seus territórios da cidade para construir um futuro saudável, sustentável e menos desigual, a partir de políticas públicas.





Aulas e bolsa-auxílio



Os encontros acontecerão de forma híbrida, isto é, de forma presencial e on-line, e as vagas contemplarão os seguintes bairros e regiões: Centro (4), Zona Sul (4), Tijuca (4), Ramos (5), Méier (5), Madureira (5), Inhaúma (5), Penha (5), Pavuna (5), Ilha do Governador (4), Jacarepaguá (5), Barra da Tijuca (4), Bangu (5), Campo Grande (5), Santa Cruz (5), Guaratiba (5). As entrevistas ocorrerão entre os dias 21 e 25 de fevereiro e os resultados serão divulgados no dia 2 de março.



Para selecionar os jovens que participarão dessa experiência serão analisados o grau de comprometimento demonstrado nas respostas ao formulário de inscrição e nas entrevistas, respeitando o público alvo de moradores da cidade do Rio de Janeiro. Das vagas, 20% são reservadas a negros e índios e 5% para pessoas com deficiência (PCD). Os jovens aprovados nas fases de inscrição e entrevista que forem menores de 18 anos deverão apresentar autorização do responsável para ter a matrícula efetivada no projeto.



Para garantir a vaga será dever dos jovens ter o mínimo de 75% de frequência e entregar todas as atividades propostas. As inscrições para a primeira turma do Lab.JUV-RIO podem ser realizadas por meio do link: https://abre.ai/inscricao-bolsistas-labjuvrio A meta é que 600 jovens participem do Lab.JUV-RIO até 2024. A partir dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), essa ação será executada em parceria com o Centro Integrado de Estudos e Programas de Desenvolvimento Sustentável (Cieds).