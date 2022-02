Imagens feitas pela Prefeitura de Miracema mostraram a cidade de baixo dágua - Reprodução

Imagens feitas pela Prefeitura de Miracema mostraram a cidade de baixo dáguaReprodução

Publicado 09/02/2022 12:08 | Atualizado 09/02/2022 13:51

Rio - Cidades do noroeste do Estado do Rio sofrem com enchentes nesta quarta-feira (09) devido às fortes chuvas desta madrugada. Nas redes sociais, as prefeituras de Miracema, Itaocara, Santo Antônio de Pádua e Aperibé alertaram suas populações para que buscassem locais seguros para se protegerem da tempestade e solicitassem resgate da Defesa Civil, caso necessário.

Galeria de Fotos População desabrigada começa a ser realocada em escolas de Miracema Reprodução/Redes Sociais População desabrigada começa a ser realocada em escolas de Miracema Reprodução/Redes Sociais Imagens feitas pela Prefeitura de Miracema mostraram a cidade de baixo d'água Reprodução Imagens feitas pela Prefeitura de Miracema mostraram a cidade de baixo d'água Reprodução Imagens feitas pela Prefeitura de Miracema mostraram a cidade de baixo d'água Reprodução

Os quatro municípios são banhados por afluentes do Rio Paraíba do Sul, entre eles o Rio Pomba. Devido ao grande volume de chuvas recebido, eles causaram alagamentos em algumas regiões. De acordo com o secretário de Segurança Pública e Defesa Civil de Miracema, Glauco Sá, cidade mais atingida até o momento, a tempestade chegou ao ponto de causar uma tromba d'água, que atingiu o distrito de Venda das Flores.

A Defesa Civil da cidade informou que atua no socorro e resgate de pessoas desde às 2h desta quarta-feira e continua agindo com o auxílio de barcos e botes para retirar a população das área alagadas. Em vídeos compartilhados pela prefeitura, são mostrados carros parcialmente submersos e grande parte das ruas tomadas pelas águas.

Por determinação do prefeito, Clóvis Tostes, o município tem, a partir de agora, dois pontos de contingência: as Escolas Genuíno Siqueira e Sônia do Amaral Torres. O Colégio Pedro Henrique Soares está aberto para doações e a unidade Genuíno já concentrando famílias desabrigadas, que estão se alimentando e irão dormir no local.

Em Itaocara a situação não é muito diferente, e além dos alagamentos a cidade sofre com deslizamento de terra em algumas regiões. De acordo com a cidade, há diversas equipes dando suporte aos afetados e trabalhando para mitigar os efeitos da chuva. Muitos locais, como o distrito de Água Preta, estão isolados e máquinas são usadas para retirar o solo que deslizou das encostas.

"Todos os córregos (inclusive o Santo Antônio) oferecem riscos neste momento, porque continua chovendo. Por isso, alertamos que os moradores de áreas suscetíveis a inundações estejam preparados para qualquer adversidade", escreveu a prefeitura nas redes sociais.

Por conta dos alagamentos no distrito de Portela, foi montado um ponto de apoio no Colégio Estadual Jaime Queiroz Souza, para os desabrigados na cidade.

Na página oficial do Facebook de Aperibé e Santo Antônio de Pádua, os municípios pedem que as populações de áreas de risco estejam em alerta e liguem para os canais oficiais em caso de enchentes e deslizamentos. Em Pádua, a administração da cidade ressaltou ainda que todos que estivessem em situação de emergência devem ligar para a Defesa Civil para serem transportados para o Ginásio Renatão, afim de se protegerem as chuvas.