Criminoso fica ferido após confronto com a polícia na Avenida BrasilDivulgação

Publicado 10/02/2022 10:14

Rio - Um criminoso ficou ferido após entrar em confronto com policiais na madrugada desta quinta-feira, na Avenida Brasil, na altura do Piscinão de Ramos, na Zona Norte do Rio.

De acordo com a corporação, uma equipe do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE) estava em patrulhamento na altura do viaduto da Avenida Brigadeiro Trompowski, no Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio, quando teve a atenção voltada para um carro que, ao avistar a viatura, tentou fugir e retornou na contramão da via.

Na altura do Piscinão de Ramos, os suspeitos esbarraram com uma viatura da Polícia Civil que transitava pela via, e houve troca de tiros. Um criminoso, que não teve o nome divulgado, foi ferido.

No carro do criminoso foram encontrados quatro tabletes de maconha. O Corpo de Bombeiros foi acionado ao local e socorreu o suspeito para o Hospital Estadual Getúlio Vargas. Ainda não há informações sobre o estado de saúde dele.



A ocorrência foi encaminhada para a 21ª DP (Bonsucesso).