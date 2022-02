Corpo foi levado para o Instituto Médico Legal - Divulgação

Publicado 10/02/2022 10:03 | Atualizado 10/02/2022 11:12

Rio - Um pedreiro morreu na tarde da última quarta-feira (09) após ser atingido pela queda de um muro em Brás de Pina, na Zona Norte. Luciano de Mendonça, de 51 anos, trabalhava numa obra no momento em que a estrutura desabou.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o Quartel da Penha foi acionado às 15h20, mas a vítima já foi encontrada pelos militares sem vida. A Defesa Civil foi chamada para avaliar os riscos de novas quedas da construção. A Polícia Militar também esteve no local.

O corpo foi levado para o IML do Centro do Rio. O caso foi registrado na 38ª DP (Brás de Pina). A perícia foi realizada no local. De acordo com a Polícia Civil, testemunhas serão ouvidas e diligências serão realizadas para esclarecer o ocorrido.