Homem foi detido e levado para a 17ªDP (São Cristóvão) - Rerodução

Homem foi detido e levado para a 17ªDP (São Cristóvão)Rerodução

Publicado 10/02/2022 10:06 | Atualizado 10/02/2022 12:12

Rio - Um suspeito foi ferido na perna durante um tiroteio na manhã desta quinta-feira, na estação de São Cristóvão, na Zona Norte do Rio. Relatos apontam que o homem e outros dois comparsas teriam tentado roubar dentro de um dos vagões dos trens da SuperVia e policiais reagiram. Os tiros assustaram passageiros e pedestres que passavam pelo local.

Correria na estação de São Cristóvão, vagabundo assaltando na passarela !!! pic.twitter.com/2frxPfQ6WA — Alerta Comunidade (@alertariorj) February 10, 2022

A Polícia Militar informou que equipes do 4º BPM (São Cristóvão) e da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Mangueira foram acionadas por passageiros comunicando uma tentativa de roubo em uma composição. Com a chegada dos policiais, os criminosos teriam atirado para o alto na passarela da estação. Um dos envolvidos tentou fugir pelos trilhos, porém foi detido pelos policiais da UPP Mangueira. Outros dois suspeitos tentaram escapar por um valão próximo, mas foram capturados por equipes do Bairro Seguro do 4º BPM (São Cristóvão).

A PM disse que os criminosos sofreram algumas escoriações durante a tentativa de fuga e foram conduzidos ao Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro. Algumas vítimas estão na 17ª DP (São Cristóvão) para o reconhecimento dos envolvidos.

Já a SuperVia disse que recebeu a informação de que houve uma tentativa de furto e policiais militares que estavam no local conseguiram prender os suspeitos. A circulação dos trens não foi afetada. A ocorrência foi encaminhada para a 17ªDP (São Cristóvão).