Trecho da Lagoa Rodrigo de Freitas terá o nome da atriz Françoise Forton - REPRODUÇÃO/GOOGLE MAPS

Publicado 12/02/2022 09:41

Rio - Um trecho da Lagoa Rodrigo Freitas, na Zona Sul do Rio, ganhou o nome da atriz Françoise Forton, que morreu no último dia 16 de janeiro, aos 64 anos. O espaço 'Jardim Françoise Forton', de 260 m², ficará localizado próximo ao Morro dos Cabritos, na altura da sede de remo do Botafogo. A homenagem foi oficializada pela Prefeitura do Rio na edição desta sexta-feira (11) no Diário Oficial.

O trecho do Jardim Panorâmico que será batizado era um dos preferidos de Françoise Forton. Foi ali, inclusive, que as cinzas da atriz foram jogadas.

A artista morreu aos 64 anos, vítima de um câncer. Ela já havia lutado contra a doença em 1989, quando estava gravando a novela "Tieta". Há alguns anos, Françoise foi tema da exposição "Forton - A Incansável Guerreira da Arte", que trouxe imagens guardadas pelo colecionador Marcelo Del Cima, recuperando momentos marcantes de suas 45 peças, 32 novelas, participações em minisséries e seriados, além de nove longas.