Mais de 302 mil doses pediátricas contra covid-19 foram aplicadas em crianças de 5 a 11 anos no município do Rio - Marcos Porto/Agencia O Dia

Publicado 12/02/2022 17:00 | Atualizado 12/02/2022 18:53

Rio - A Secretaria Municipal de Saúde do Rio informou, neste sábado, que tem somente estoque de 50 mil doses pediátricas da vacina da Pfizer contra covid-19, quantidade suficiente apenas para manter a vacinação até a próxima quarta-feira. Segundo a pasta, a chegada de mais doses destinadas a crianças de 5 a 11 anos está prevista para quarta. A secretaria também afirmou que os estoques do imunizante Coronavac "estão praticamente zerados".

O painel Rio Covid-19 indica que a cidade já aplicou mais de 302 mil doses de vacinas pediátricas contra covid-19. Até o momento, 56% do público infantil, de 5 a 11 anos, recebeu a primeira dose do imunizante contra o coronavírus, nível ainda considerado baixo. Para mudar esse cenário, a Prefeitura do Rio iniciou, na última quinta-feira, a vacinação nas escolas municipais de crianças de 5 a 11 anos que ainda não foram imunizadas.