Viúva de Durval, Luziante Teófilo, pediu condenação de sargento da Marinha - Cleber Mendes/Agência O Dia

Publicado 12/02/2022 12:24 | Atualizado 12/02/2022 12:45

Rio - Foi com gritos de justiça que a viúva do repositor de supermercado Durval Teófilo, de 38 anos, Luziane Teófilo, atravessou a Rua Doutor Francisco Portela, no Centro de São Gonçalo, durante um ato realizado, na manhã deste sábado, para cobrar respostas pela morte de seu marido, morto por um vizinho ao chegar do trabalho em seu condomínio, no bairro do Colubandê. O crime aconteceu no final da noite do último dia 2 de fevereiro e o responsável pelos disparos, o sargento da Marinha Aurélio Alves Bezerra, foi preso em flagrante.