Rio de Janeiro

Jovem morto em ação policial em Caxias fez concurso para a Polícia Civil dias antes

Wallace de Souza Ribeiro, de 28 anos, foi baleado enquanto voltava do trabalho na Vila Rosário. Madrinha afirma que policiais ficaram nervosos ao ver as apostilas para o concurso na mochila do homem; PM diz que atirou durante confronto com criminosos

Publicado 12/02/2022 12:23 | Atualizado há 1 hora