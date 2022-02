Um dos locais de prova será na Unisuam, em Bonsucesso, na Zona Norte do Rio. No dia 23 de janeiro, centenas de candidatos chegaram antes mesmo da abertura dos portões para concorrer ao cargo de auxiliar de necropsia (foto) - Luciola Villela / Agência O Dia

Publicado 13/02/2022 09:37

Rio - Mais de 127 mil pessoas realizam, neste domingo, a prova para concorrer ao cargo de investigador da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro (PCERJ). O exame será aplicado a partir das 12h, em 190 polos distribuídos pelas cidades do Rio de Janeiro, São João de Meriti, Duque de Caxias, Nova Iguaçu, Niterói, Petrópolis e Campos dos Goytacazes. Os portões fecham às 11h45.

De acordo com o edital, o concurso, que é de nível de ensino médio, irá oferecer 200 vagas para o cargo, com salário bruto inicial de R$ 5.840,37. Mais de 400 policiais civis estarão envolvidos no apoio operacional, segurança dos polos e escolta das provas.

Além das vagas para investigador, a Polícia Civil também realizou concurso para outros cargos. Até o momento, já foram feitas as provas de perito criminal, perito legista, auxiliar de necropsia, inspetor e técnico de necropsia.

O último exame a ser realizado será para o cargo de delegado. A prova objetiva, que estava prevista para o dia 12 de dezembro, foi suspensa e remarcada para o próximo dia 13 de março, por conta da forte chuva que atingiu a capital e comprometeu a estrutura de alguns locais do certame.

Ao todo, o concurso vai disponibilizar 400 vagas para diversos cargos da corporação, sendo 200 para investigador policial; 100 para inspetor de polícia; 50 para delegado de polícia; 25 para perito legista; 10 para auxiliar policial de necropsia; 10 para técnico policial de necropsia; 05 para perito criminal.