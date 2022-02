Semana será de céu nublado a encoberto - Marcos Porto/Agência O Dia

Publicado 13/02/2022 10:43

Rio - Apesar das temperaturas amenas, o domingo (13) não será o dia mais convidativo para os cariocas irem à praia. Mesmo sem previsão de chuva, o céu ficará nublado ao longo de todo o dia, com ventos fracos a moderados. Os termômetros podem registrar temperatura máxima de 31º C e mínima de 18ºC.

De acordo com o Sistema Alerta Rio da Prefeitura do Rio, o tempo firme ainda demora para voltar na cidade, mas as altas temperaturas já dão as caras na segunda-feira (14), quando os termômetros podem registrar máxima de 35ºC e mínima de 19ºC. Não há previsão de chuva e o céu fica nublado a parcialmente nublado, com vento fraco a moderado.

Na terça-feira (15), a previsão é de chuva fraca a moderada isolada a partir da tarde, com máxima prevista de 32ºC e mínima de 20ºC. O vento fica fraco a moderado e o céu nublado a encoberto. A chuva também aparece fraca a moderada a qualquer momento da quarta-feira (16), que terá céu nublado a encoberto. Os termômetros podem marcar máxima de 29ºC e mínima de 19ºC. O vento fica fraco a moderado.

Não há previsão de chuva para quinta-feira (17) e as temperaturas voltam a subir na cidade, com máxima prevista de 31ºC e mínima de 18ºC. Apesar disso, o céu deve ficar nublado a parcialmente nublado, com vento fraco a moderado.