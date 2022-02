Trens do ramal Central-Gramacho apresentam atrasos nesta segunda, por furto de cabos - REGINALDO PIMENTA/AGÊNCIA O DIA

Publicado 14/02/2022 06:13 | Atualizado 14/02/2022 08:56

Rio - Passageiros enfrentaram intervalos irregulares dos trens, na manhã desta segunda-feira, por causa do furto de cabos de sinalização. De acordo com a SuperVia, as composições operaram com intervalos ampliados no trecho Central-Gramacho devido à necessidade de aumento da distância entre os trens por medida de segurança. A circulação foi normalizada às 8h30.

Segundo a concessionária, alguns maquinistas precisavam aguardar ordem de circulação. Os clientes estão sendo informados sobre a normalização pelos canais de comunicação da SuperVia.