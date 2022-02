PM atua em diversas comunidades da Zona Norte do Rio - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

PM atua em diversas comunidades da Zona Norte do RioReginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 14/02/2022 07:31 | Atualizado 14/02/2022 08:19

Rio - Comunidades da Zona Norte do Rio são alvos de novas operações da Polícia Militar nesta segunda-feira (14). Logo nas primeiras horas da manhã, equipes do 41° BPM (Irajá) foram encaminharas para as localidades Tiradentes e Proença Rosa. Já o 9°BPM (Rocha Miranda) atua na Palmeirinha, em Honório Gurgel; Faz Quem Quer, em Rocha Miranda; Cajueiro e Congonha, em Madureira; Saçu, em Quintino, Caixa D'água, em Piedade e Guaxindiba.



A PM não informou o objetivo das operações. Até o momento não há registro de prisões, apreensões ou confrontos nessas localidades.