Publicado 14/02/2022 11:31 | Atualizado 14/02/2022 11:32

Rio - A Polícia Militar prendeu dois criminosos na manhã desta segunda-feira, na comunidade da Chatuba, em Mesquita, Baixada Fluminense. Com a dupla, foram apreendidos um fuzil calibre 556, um carregador, 29 munições, 180 tabletes de erva seca, 76 invólucros com pó branco e 105 papelotes com pedras.

De acordo com a corporação, uma equipe do 20°BPM (Mesquita) realizava policiamento pela comunidade, quando se depararam com dois suspeitos que ao avistar os policiais, tentaram fugir do local. Após realizarem um cerco, os agentes prenderam os acusados.

A ocorrência foi encaminhada à 53ªDP (Mesquita) e, posteriormente, à 54ªDP (Belford Roxo).