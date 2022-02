A decisão foi do juiz Alexandre Abrahão Dias Teixeira, da 3ª Vara Criminal da Capital - Agência O DIA

Publicado 14/02/2022 13:26

Rio - A Justiça do Rio prorrogou a prisão temporária do suspeito de matar uma criança de 2 anos por estrangulamento, no Complexo do Chapadão, em Costa Barros, Zona Norte. A decisão foi do juiz Alexandre Abrahão Dias Teixeira, da 3ª Vara Criminal da Capital. Após o envio do inquérito da Polícia Civil sobre a morte do bebê, o Ministério Público (MPRJ) denunciou Magno Ribeiro Meireles por envolvimento no homicídio, ocorrido em dezembro do ano passado, no interior de uma residência.



Segundo a denúncia feita à Polícia Civil, no mesmo dia do crime, Magno levou o bebê já morto à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Costa Barros. No hospital, médicos de plantão constataram sinais de abuso sexual, além de múltiplas escoriações, hematomas, queimaduras e cortes na cabeça da criança. A companheira do suspeito e a tia do bebê também acusaram o suspeito da morte.

Nove dias depois, após uma denúncia do MP, foi expedido o mandado de prisão contra Magno, que iria expirar no fim de janeiro. De acordo com o magistrado, para não comprometer a investigação criminal, que ainda depende de novos depoimentos e resultados de laudos, ele aceitou o pedido do Ministério Público e manteve a prisão temporária do acusado por mais 30 dias.



“Somente a manutenção da prisão de Magno Ribeiro Meireles possibilitará a eventual aplicação da Lei Penal e a imediata garantia da ordem pública, evitando-se a reiteração criminosa. Ademais, tal medida se mostra indispensável, reitero, para o êxito da investigação criminal”, destacou o juiz.